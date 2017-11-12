Sık Duş Almak Cilt Kuruluğuna Neden Oluyor

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2017 Pazar 23:22

Cildimiz sahip olduğumuz en değerli şeylerden biridir, her dönem farklı bakım uygulamalarına ihtiyaç duyar. Cilt kuruluğu her mevsimde görülebilen bir cilt olayıdır ancak yaz mevsiminde sık duş almak, sonbahara kuru bir cilt ile geçiş yapmamızın habercisidir. Bu geçiş dönemini iyi değerlendirmeli ve cilt kuruluğuna sebep olan uygulamaları azaltarak, bakım metotlarıyla cildimizi eski sağlıklı günlerine geri döndürmeliyiz. Güneşli günlerin yerini yağmur ve rüzgârın aldığı bu günlerde yazdan kalan izleri silmek ve cildimizi kışa hazırlamak için sonbahar en uygun zamandır. Sonbaharda doğanın kendini yenilediği gibi sizde cildinizi yenileyebilirsiniz.

Duş Sürenizi Azaltın

Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturuyor. Sıklıkla duş almak, duşta uzun süre vakit geçirmek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geliyor. Duşta sıcak su kullanılması ise derinin altında ki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden oluyor. Bu yüzden doktorların önerisi duş alırken soğuğa yakın ılık su tercih etmeniz gerektiği yönünde oluyor. Emsey Hospital’dan Uzm.Dr Serpil Özyılmaz, “Duş periyodunu daha az aralıklara indirmeli ve cildinizin ihtiyacı olan nemi depolaması için zaman tanımalısınız. Cilt kuruluğunun; gerilme, pul pul soyulma, kepeklenme, kaşıntı gibi şikayetlere sebep olduğunu ve bu şikayetlerin giderek egzamaya dahi yol açabileceğini” vurguladı.

Cilt Kuruluğunun Birçok Sebebi Var

Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bezleri hem sayı olarak hem de aktive oranı olarak azalmaya başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık %10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yoktur. Ciltte kuruluğa gerek çevresel gerek kimyasal etkiler sebebiyet verebiliyor. Çevresel etkenlerin başında; duşta kullanılan sıcak su, rüzgara maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı gelmektedir. Kimyasal etkilerin başında ise kullandığımız deterjanlar gelmektedir. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, hormonsal ve metabolik faktörler, sivilce ve akne önleyici ilaçların yan etkileri neticesinde de cilt kuruluğu yaşanabilmektedir.

Emsey Hosipital’dan Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz Cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;