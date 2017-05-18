Silahlı kavgada yaralanan şahıs öldü

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 13:34

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Salih U. ile Mehmet A. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga eden şahısların silahından çıkan mermilerden biri yoldan geçmekte olan ve ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Müslüm Geze (55) isimli vatandaşa isabet etti. Boynundan yaralanan Müslüm Geze ambulansla Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken kavga edenlerden Salih U. ise emniyete giderek polise teslim oldu.

(sondakika.com)