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Silahlı kavgada yaralanan şahıs öldü

Birecik ilçesinde kavga eden iki kişiden birinin silahından çıkan merminin sekerek isabet ettiği esnaf, hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 13:34
Silahlı kavgada yaralanan şahıs öldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece  Şanlıurfa'nın  Birecik ilçesinde meydana geldi. Salih U. ile Mehmet A. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga eden şahısların silahından çıkan mermilerden biri yoldan geçmekte olan ve ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Müslüm Geze (55) isimli vatandaşa isabet etti. Boynundan yaralanan Müslüm Geze ambulansla  Birecik Devlet Hastanesine, oradan da  Şanlıurfa  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken kavga edenlerden Salih U. ise emniyete giderek polise teslim oldu. 

 

 

(sondakika.com)

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