Silahlı kavgada yaralananlar belli oldu

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 13:52

Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 kişinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi 1’inci Cadde 8’inci sokakta alacak verecek meselesi yüzünden silahlar konuştu. İddiaya göre kavganın 15 bin TL alacak yüzünden çıktı. Alacaklı olan Canbeyli tarafı, Bülbül kardeşlerden alacağını almak istedi. İş yeri önünde başlayan tartışma bazı kişilerin arabuluculuk yapması üzerine sakinleşti derken silahlar konuştu. tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada yaralanan 10 kişi Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aralarında Karaköprü Belediye Meclis üyesi Cihan Canbeyli'nin de bulunduğu yaralılar hemen hastanelere sevk edildiler.

İşte kavgada yaralananların isimleri...

Osman Tumiçin

Adem Saraçoğlu

Cihan Canbeyli

Cengiz Canbey

Murat Çatak

Erol Bülbül

Halil Bülbül

Şahin Bülbül

Mahmut Altın

Mehmet Bülbül