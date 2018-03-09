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Silopi'de hastanede eğitim çalışması

Silopi ilçesinde diyaliz hastalarına ve diyaliz servisinde çalışanlara ağız sağlığı ve diş bakımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 14:26
Silopi'de hastanede eğitim çalışması

Silopi Devlet Hastanesinde diyalize giren vatandaşlar için İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada, diyaliz hastalarına ve birim görevlilerine önce ağız ve diş bakımı anlatıldı.

Hasta ve birim sorumlularına bilgilendirme yapan Dr. Zeliha Börta, hemodiyaliz hastalarının ağız ve diş sağlığı bakımına özellikle özen göstermeleri gerektiğini, hastaların enfeksiyon kapmaya yatkın olduklarını söyledi.

Börta, ağız bakımının ihmali sonucu oluşabilecek diş problemlerinin çözümünün hasta ve hekim açısından zor bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.

 

AA

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