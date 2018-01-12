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Silopi'de otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 2'si ağır 28 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 22:34
Silopi'de otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

 Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan Metro firmasına ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı. 

112 acil servis ekiplerince, Silopi ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da beraberinde İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi ilçesine geldi.

Silopi Devlet Hastanesine geçen Vali Aktaş ve beraberindekiler, Kaymakam Savaş Konak ve hastane yetkilileriyle görüştü.

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Başhekim Dr. Mehmet Celal Kefeli'den bilgi alan Aktaş, yaralıları tedavi gördükleri servislerde ziyaret etti. Yaralılarla görüşen Aktaş, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Aktaş yaptığı açıklamada, kazada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak yaşanan trafik kazasından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

"9 Iraklı Türkmen vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle kazalar bir daha yaşanmaz." diyen Aktaş, kazada yaralananlara da şifa diledi.

 

AA

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