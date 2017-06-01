Şimşek Urfaspor İçin Konuştu

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 15:16

Şimşek, iddialara ilişkin olarak, ''Son günlerde hakkımda çıkan haberlerle alakalı olarak; 2015-2016 transfer döneminde dönemin hocasının isteği doğrultusunda takımımıza dahil ettiğimiz bazı oyuncu ve oyuncu temsilcilerin oturumları olmadığı ve bundan dolayı Türkiye'de hesap açamayacakları için kendilerine elden ödeme yaptım o günkü şartlarda bölgede yaşanan sınır ve terör olayları nedeniyle takımımıza katmak isteğimiz bir çok oyuncu teklifimizi geri çevirirken bizler takımın gücünü artırmak için elimizden geleni yapıp bir çoğu süper ligde mücadele veren oyuncuları kadromuza kattık. Transfer ettiğimiz bazı yabancı oyuncu ve temsilcilerine ödeme yapmak için o zaman kulüp müdürümüz olan ve halen görevine devam etmekte olan Sayın Mustafa Musri'den tediye makbuzu istedim. Kamp çalışmaları nedeniyle şehir dışında olduğumuz için ve Şanlı kulübümüzün derneğimizin tediye makbuz irsaliyesinin bende olmasının etik olmayacağını düşündüğüm için! Bir yaprağının örneğini yine resmi olan e-mail ortamında Sayın Musri'den talep ettim ve bunu ödeme yaptığım futbolcu ve temsilcilerine imzalattım. Atladığım konu mailde gelen örneği sadece bir kere kullanmam gerektiğidir ancak farklı farklı oyuncuların ve temsilcilerinin imzaları olan bu makbuz gerçeği net bir şekilde ortaya koymaktadır. '' ifadelerini kullandı.





Ayrıca, Şanlıurfaspor'da Fethi Şimşek dönemine de değinen Şimşek, '' Fethi şimşek yönetimi olarak bizler bu takımın bir tek kuruşunu yemedik bunu iddia edenler bunların hesabını vereceklerdir çünkü bizler hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işe imza atmadık. Şunu da belirtmek isterim ki eğer bu oyuncular sözleşmelerinde yazan (belirtilen)rakamları o gün orada almadıysa o zaman bu futbolcular eksik ödeme almış demektir ve size o rakamlar için ellerindeki sözleşmeye istinaden dava açıp o parayı talep etmesi gerekir yolsuzluk belgesi diye gösterilen yazılarda verilen rakamların ismi geçen şahısların alacaklarından düşürülüp düşürülmediğinin kontrol edilmeden bizlerin bu şekilde suçlanmasını yönetimimize haksızlık olarak görüyorum. Çok açık ve net görünen bir konuyu olur ya kafalarda en ufak bir soru işareti kalmasın diye açıklamak istedim. Bizler bu kulübe ve şehre maddi ve manevi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık kimine göre başarılı olduk takımımızı ligde tuttuk kimine görede başarısız olduk bir üst lige çıkamadık... bu eleştirilere açığız ancak bu takıma 25.000.000 TL civarında destek verip karşılığında bırakın para almayı en ufak bir senet dahi almadan çıkan bir ailenin mensubuna zimmetine para geçirdin dersen sorarlar sadece Muhammed kerem şimşek olarak 1 senede 10.000.000 TL para verdim ne kadar iade etmişsin açıkla! adamın önce aklından sonra da kalbinden ve adamlığından şüphe ederler!!. Özür bekliyor muyum ??? evet bekliyorum ama şahsıma değil!!bu takımı 2.lige düşürüp sonrada çıkıp pişkin pişkin böylesi daha hayırlı oldu diyenlerin Şanlı takıma gönül verenlerden özür dilemelerini ve çıkıp adam gibi bu takımı nasıl küme düşürdüklerinin hesabını sağa sola iftira atmadan, gerçek dışı konularla gündem değiştirmeden biz gönül verenlere anlatmalarını rica ediyorum..'' diyerek sözlerini tamamladı.