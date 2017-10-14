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Sinan Akçıl'dan Urfa'da ücretsiz konser

Pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl, ücretsiz konser etkinliği kapsamında yarın, saat 19.00’da Novada Park Şanlıurfa ’da hayranlarıyla buluşuyor.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2017 Cumartesi 23:00
Sinan Akçıl'dan Urfa'da ücretsiz konser

Şanlıurfa’nın yeni çekim merkezi Novada Park, birbirinden eğlenceli etkinlik ve aktiviteleriyle “eğlencenin en keyifli adresi” olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en popüler sanatçılarından biri olan Sinan Akçıl,  yarın saat 19.00’da gerçekleşecek ücretsiz konser etkinliği kapsamında Novada Park’ta sevenleriyle buluşuyor. Konserde en beğenilen şarkılarını seslendirecek olan Sinan Akçıl, hayranlarıyla bir araya gelip Novada Park ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.   Sinan Akçıl’ın 2011 yılından bu yana müzik severlerle buluşturduğu en beğenilen şarkıları Şarttır, Tabi Tabi, Fark Atıyor ve bu yaz Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiği Yüzyılın Aşkı single’ı ile sevenlerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.       

Sevilen şarkılarını 15 Ekim Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek konserinde seslendirecek olan sanatçı, Novada Park’ta ziyaretçiler ve Şanlıurfalı hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli bir Pazar gününe imza atacak.   

Şehrin yeni buluşma noktası olan Novada Park; 11 Nisan Şehir Parkıyla birleşen özel konseptiyle ziyaretçilerini farklı etkinlik ve aktiviteler ile ağırlamaya devam ediyor. 

 

 

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