Sınır Ötesine 3 Tır Yardım Malzemesi

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2017 Çarşamba 11:20

Şanlıurfa insani Yardım Platformu ve kentteki kamu kurum ve kuruluşları iş birliği ile toplananan 3 tır insani yardım malzemesi, sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere törenle yola çıkartıldı. Yenice Mahallesinde düzenlenen törene, Memursen İl Başkanı İbrahim Coşkun, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ve Başkan Yardımcısı Adil Saraç katıldı. Platform Başkanı Osman Gerem yaptığı konuşmada, kentteki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelilere de yardım eli uzatmaya çalıştıklarını vurguladı. Gerem, "Hayırseverlerin destek ve yardımları ile mazlum Suriye halkına yardıma devam ediyoruz. Şanlıurfa'da Suriye'lileri misafir eden hemşerilerimiz, yurtdışına yardımı da ihmal etmiyor. Bu tırlarımız daha çok un yüklü. Bunlar oradaki mazlumlara ekmek olarak ulaşacaktır. Emeği ve katkısı bulunanlardan Allah razı olsun" dedi.



Duaların edilmesinin ardından, yardım malzemesi yüklü 3 tır, Cilvegözü Sınır Kapısına uğurlandı.

(haberler.com)