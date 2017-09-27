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Sınır Ötesine 3 Tır Yardım Malzemesi

Şanlıurfa’da toplanan 3 tır insani yardım malzemesi Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2017 Çarşamba 11:20
Sınır Ötesine 3 Tır Yardım Malzemesi

Şanlıurfa insani Yardım Platformu ve kentteki kamu kurum ve kuruluşları iş birliği ile toplananan 3 tır insani yardım malzemesi, sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere törenle yola çıkartıldı.  Yenice Mahallesinde düzenlenen törene,  Memursen İl Başkanı  İbrahim Coşkun, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ve Başkan Yardımcısı  Adil Saraç katıldı. Platform Başkanı Osman Gerem yaptığı konuşmada, kentteki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelilere de yardım eli uzatmaya çalıştıklarını vurguladı. Gerem, "Hayırseverlerin destek ve yardımları ile mazlum  Suriye halkına yardıma devam ediyoruz.  Şanlıurfa'da  Suriye'lileri misafir eden hemşerilerimiz, yurtdışına yardımı da ihmal etmiyor. Bu tırlarımız daha çok un yüklü. Bunlar oradaki mazlumlara ekmek olarak ulaşacaktır. Emeği ve katkısı bulunanlardan Allah razı olsun" dedi.

Duaların edilmesinin ardından, yardım malzemesi yüklü 3 tır,  Cilvegözü Sınır Kapısına uğurlandı. 

 

 

(haberler.com)

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