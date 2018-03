Sınırın Sıfır Noktasındaki İftar Sofrası Havadan Görüntülendi

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2017 Cumartesi 10:45

Sınırın sıfır noktasındaki iftar sofrası havadan görüntülendi

ŞANLIURFA - Ceylanpınar Belediyesinin geleneksel iftar sofraları her gün bir mahallede kuruluyor. Yaklaşık bin kişinin ağırlandığı bereket sofraları havadan görüntülendi. Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ramazan coşkusu yaşanıyor. Her gün bir mahallede bereket sofraları kurularak, mahalle halkı birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmanın keyfini sürüyor. Türk ve Suriyelilerin buluştuğu iftar sofralarının altıncısı, sınırın sıfır noktasındaki Ulu Cami Mahallesi'nde yer alan Ceylan Okulu bahçesinde kuruldu. İftar yemeğine katılan vatandaşlar sınırın sıfır noktasında birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açarken, program drone ile havadan da görüntülendi.Ceylanpınar Belediyesi tarafından organize edilen Haliliye Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen geleneksel iftar programına katılan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, yemeğe desteği nedeniyle Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. Daşkıran, "Bu coşkuda halkın da memnuniyeti görülmektedir. Bu konuda gayret gösteren bütün ekiplerimize Menderes başkanımız adına teşekkür ediyorum" dedi.İftara iştirak eden vatandaşlardan Memduh Bilici de iftar programını düzenleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ve iftar sofrasına katkı sunan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.Suriyeliler de düzenlenen iftar programı nedeniyle her iki ilçe belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür ederek, dua etti.

(sondadika.com)