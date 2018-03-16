Şırnak Valiliğinden havai fişek ve maytap yasağı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:35

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, zaman zaman toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı da kullanılan maytap ve havai fişek gibi maddelerin kullanılmasını ve satılmasını yasakladı.

Valilik, maytap ve havai fişeklerin son zamanlarda düğünlerde, açılışlarda sık sık kullanılmasının olumsuzluklara neden olması nedeniyle gelen şikayetlerin göz önüne alınarak OHAL kapsamında, maytap, havai fişek gibi piroteknik maddelerin kullanımının yasakladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca maddeleri satan ve kullananların gerekli cezaları yasal işlemlerin kolluk birimlerince uygulanacağı aktarıldı.

AA