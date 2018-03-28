Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 00:58

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Güneydoğum Derneği tarafından üniversitedeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Vali Yardımcısı Adem Ergül, ŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Emin Erkan kamu kurumlarının temsilcileri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Erkan, üniversite olarak iş ve istihdamla ilgili ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da bu gayreti sürdüreceklerini söyledi.

DİKA Genel Sekteteri Yılmaz Altındağ, ajans olarak amaçlarının istihdamın geliştirilmesi ve bölgeler arası farkın giderilmesi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından DİKA, TSO ve Güneydoğum Derneği tarafından panelde sunum yapıldı.

AA