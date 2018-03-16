Şırnak'ta kapalı gözyaşı kanal ameliyatı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 18:17

Şırnak Devlet Hastanesine sağ gözde sulanma ve çapaklanma şikayetleriyle başvuran Huriye Darğın'a göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yusuf Gasseloğlu ile KBB hastalıkları uzmanı Op. Dr. Çağrı Çelik tarafından endoskopik yöntemle kapalı teknik gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı.

Başarı ile tamamlanan ameliyatın ardından açıklama yapan Gasseloğlu, gözyaşı kanal tıkanıklığı şikayeti ile gelen hastanın başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastaya daha önce ilaç tedavisi verildiğini, ardından gözyaşı kanal tıkanıklığı teşhisi konulduğunu aktaran Gasseloğlu, hastanın Diyarbakır'a sevk edildiğini, ancak gidemeyen hastanın kendilerini başvurduğunu belirtti.

Gasseloğlu, "Hastaya, genel sağlığı açısından sakınca olmaması sebebiyle KBB uzmanımız ile kapalı teknik gözyaşı kanal ameliyatını yaptık. Ameliyat sonrası bir gün gibi kısa bir süre içinde taburcu oldu." dedi.

Çelik ise, gözyaşı tıkanıklığı yeni doğan ve yaşlılarda yaygın olarak görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Gözyaşı tıkanıklığı hastalığının, hastanın hayat kalitesinde ciddi bozulmalara yol açtığını aktaran Çelik, "Bu hastalığın çözümü cerrahi müdahale ile mümkündür. Hastamızın kapalı cerrahi için uygun olduğunu değerlendirdikten sonra başarılı bir cerrahi müdahale ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. Bundan sonra Şırnak'ta bu ameliyatları yapmaya devam ederek il dışına sevklerin azalmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Darğın da, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum, ağrılarımdan kurtuldum. Allah onlardan razı olsun. Maddi imkanım olmadığı için başka illere gidemeden burada ameliyatımı yaptılar." ifadelerini kullandı.

AA