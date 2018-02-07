Şırnak'ta şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 15:54

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Cemil Koç'un ismi kütüphaneye verildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Şırnak'ın Kumçatı beldesindeki Vali Aydın Arslan İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Şırnak Valisi Mehmet Ataş törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını belirtti.

Kütüphanenin okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencilerin okumaya ilgisini artıracağını dile getiren Vali Ataş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize verimli, başarılı aynı zamanda da zeka oyunları oynanabileceği için keyifli bir zaman geçirmelerini diliyorum. Proje kapsamında 10 kütüphane açıyoruz. Bugün 9'uncu kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Kütüphanelere şehit olan polis memurların isimlerini veriyoruz."

Konuşmanın ardından Vali Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerden Nurhayat Uğur (10), kütüphanenin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boş zamanlarımda kütüphanede kitap okuyacağım, bilgisayardan derslerime bakma imkanım olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Aktaş, daha sonra kütüphaneyi gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

AA