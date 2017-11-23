Sırrın Karşıyaka'da korkutan yangın

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2017 Perşembe 18:19

Sırrın Karşıyaka'da iki katlı bir evin damında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, mahalle de kısa süreli paniğe neden oldu.

İki katlı evin damında bulunan ve kışlık odunların istiflendiği kısımda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark edip, evin sakinlerine haber vermesi ile ev sakinleri su hortumu ve kovalarla yangına müdahale etti.

Yangın çıkan eve bitişik nizam inşa edilmiş diğer evlere de yangın sıçrar endişesi ile diğer konulardaki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Çıkan yangın üzerine vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Vatandaşlar, itfaiye gelinceye kadar mevcut imkanlarla yangına müdahale edip daha fazla büyümeden söndürdü, paniğe kapılan mahalleli rahat nefes aldı.

Çıkan yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, çıkan yangında damda bulunan odunların yanması sonucu küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.