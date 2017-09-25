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Siverek Belediyespor, 11 Nisan'ı 2-1 Yendi

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) Siverek Belediyespor ve 11 Nisan Spor arasında oynanan Şanlıurfa derbisinde gülen taraf Siverek Belediyespor oldu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:28
Siverek Belediyespor, 11 Nisan'ı 2-1 Yendi

Bölgesel Amatör Ligde (BAL)  Siverek Belediyespor ve 11 Nisan Spor arasında oynanan  Şanlıurfa derbisinde gülen taraf  Siverek Belediyespor oldu.

2017-2018 sezonu BAL Ligi 2. grubun açılış maçı olan  Siverek Belediyespor, 11 Nisan Spor karşılaşması saat 15.00'de Firkan Tüysüz Stadyumunda başladı. Başlama düdüğünün ardından oyuna temkinli başlayan takımlar ilk yarının sonunda golsüz eşitlikle soyunma odasına gitti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan  Siverek Belediyespor,  Emre Yüce'nin golüyle 11 Nisan Spor karşısında 1-0 öne geçti. Ataklarını arttıran  Siverek ekibi istediği golü bir türlü bulamadı.

78. dakikada 11 Nisan Sporlu oyuncunun  Siverek Belediyesporlu Vedat Erçin'i ceza alanı içerisinde düşürmesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erçin'in penaltıyı gole çevirmesiyle  SiverekBelediyespor, 2-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen maçın 80. dakikasında 11 Nisan Sporlu Vedat  Kınık, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. 11 Nisan Spor'un geliştirdiği atak sırasında meydana gelen karambolde topu 85. dakikada  Siverek Belediyespor kalesine gönderen Adem Karalan takımının tek golünü kaydetti.

Maçın son dakikalarında 2. sarı kartı gören  Siverek Belediyespor kaptanı Esveri Dallı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta başka gol olmayınca  SiverekBelediyespor, 11 Nisan Spor'u 2-1 mağlup etti.

Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirten  Siverek Belediyespor Teknik Direktörü Nurettin Boldo, galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Maçı tribünden izleyen  Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz maç sonunda galip gelen takım oyuncularını tebrik etti.

 

(SONDAKİKA.COM)
 

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