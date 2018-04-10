Siverek Devlet hastanesinde yeni hizmet

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 13:39

Gündüz yoğunluğun azaltılması amacıyla akşam mesai saatleri dışında da kadın doğum uzmanları hizmet verecek.

250 bin nüfusluk ilçede son aylarda tek bir Kadın doğum uzmanın hizmet verdiği hastanede, vatandaşların şikayetlerini dikkate alan AK Parti İlçe Başkanı Çelik sıkıntıyı gidermek amacıyla Şanlıurfa Kamu Hastaneler Başkanıyla görüşmelerde bulunarak sıkıntıyı dile getirmişti. Çelik, ilçeye acil olarak ek 2 kadın doğum uzmanı talebinde bulunmuştu. Hafta başı itibarıyla talepte bulunulan uzman doktorlar devlet hastanesinde göreve başladı. Özelikle kadın doğum poliklinikler de gündüz yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalar yapan Siverek Devlet hastanesi yönetimi, haftanın dört günü, mesai saatleri dışında gece 17 ile 23 saatleri arsında, kadın doğum uzmanı tarafından vatandaşlara randevu sistemiyle hizmet verilmesini kararlaştırdı ve hafta başı itibarıyla devlet hastanesinde bu hizmet hayata geçirildi. Daha önce de çocuk ve dahiliye polikliniklerinin hizmet verdiği hastanede, kadın doğum polikliniğin hizmete başlamasıyla, hastanede mesai saatleri dışında hizmet vermeye başlayan poliklinik sayısı 3’e çıktı. Konu ile ilgili açıklamalarda buluna AK Parti ilçe Başkanı İlhan Çelik, çalışmaların olumlu olduğunu belirterek, "Son zamanlarda vatandaşlarımızdan Hastanemizle ilgi çok şikayet almaya başlamıştık, özelikle kadın doğum uzmanının eksikliği konusun da, çok şikayetler gelmeye başladı. Bizde bu doğrultuda İlçe yönetiminde bulunan arkadaşlarımız, Kadın ve Gençlik kolları başkanlarımızla birlikte Şanlıurfa sağlık müdürlüğü ile Kamu Hastaneler birliği Başkanıyla görüşmelerde bulunarak ilçemiz hastanesinde bulunan sorun ve eksiklikleri dile getirmiştik. Sağ olsun başkanımız dile getirdiğimiz sorunları hemen yetkili mercilere bildirerek en kısa zamanda bu sorunlara çözüm bulunacağı sözü vermişti. Hastanemizde vatandaşlarımızın en fazla dile getirdiği sorunlardan biri Kadın doğum uzmanının eksikliğiydi, bugüne kadar tek hekimle hizmet vermeye çalışan polikliniğimize, bir hafta içerisinde 2 hekim daha eklenerek 3’e çıktı ve bu hekimlerimiz gece saatlerinde de çalışacak. Çok olumlu ve yerinde çalışmalar olarak görüyorum” dedi

Devlet hastanesinin sorunları bir bir çözülecek

Devlet hastanesin tüm sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını söyleyen Çelik, “Bunun yanında Şanlıurfa sağlık müdürlüğü ile Kamu Hastaneler birliği Başkanlarımızla görüşmemiz de hastanemiz de eksik olan Efor cihazı, Kulak, burun ve boğaz bölümü için sesiz kabin ünitesi ve Yoğun Bakım Ünitesi içinde vantilatör sözü aldık ve planlanmaya alındı. Hasta yatakları içinde taleplerimizi dile getirdik ve sağ olsunlar 27 yetişkin hasta yatağı tahsis edilecek. İlçemiz nüfus bakımından yoğun bir ilçemizdir ve mevcut 112 Acil istasyonları yetersiz kalıyor, ilçe Merkezimize 2 istasyon için daha söz aldık ve ayrıca hastanemizde Anjiyo bölümünün açılması talebinde bulunduk. Tabi bunlar yetiyor mu dendiğinde, tabi ki yetmez ama çalışmaya ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, halkımızın haklı talep ve sorunlarını yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensin” diye konuştu.

(İHA)