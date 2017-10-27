Siverek Tapu Müdürlüğüne Yolsuzluk Operasyonu: 10 Tutuklama

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:04

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Siverek Tapu Müdürlüğünde yolsuzluk, rüşvet ve usulsüz tapu devri yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde ilçenin Hürriyet Caddesi'nde bulunan Tapu Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, müdürlükte görevli 11 memur gözaltına alındı. Siverek Tapu Müdürlüğünde arama yapan ekipler, bazı evraklara da el koydu.



"Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüz tapu devri yapmak" suçundan gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 11 memurdan 10'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(sondakika.com)