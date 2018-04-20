Siverekli öğrencilerin sinema keyfi

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:11

Siverek Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde eğitim gören dezavantajlı çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Ördekli Mahallesi'nde eğitim gören öğrenciler, ilk defa gördükleri 10D sinemanın keyfini doyasıya yaşadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "10D sinemayı kırsal mahallelerimizde bulunan öğrencilerimizle buluşturmayı hedefledik. Bu kapsamda iki hafta sürecek bir etkinlikte 40 kırsal mahallemize yönelik gösterim yapacağız." dedi.

Okul öğretmenlerinden Derya Köse ise, imkanların bölgede kısıtlı olduğunu belirterek, "Bu çocuklar okula gelmeleri dışında ailelerine yardımcı olmak amacıyla tarla ve hayvanlarla ilgileniyorlar. Siverek Belediyesinin bu etkinliğinden dolayı çok mutlu ve memnunuz. Çocuklarımız gelip gördüler, heyecanla beklediler, onlar için güzel bir fırsat ve imkan oldu." diye konuştu.

İlk defa sinema izleyen İpek Rüzgarkesen de, koltukların sallanması dolayısıyla büyük heyecan yaşadıklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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