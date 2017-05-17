Siverekli yazarlardan imza günü

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 21:45

Yıllarca Siverek ilçesinin il olma mücadelesini her platformda dile getiren, bazı siyasetçileri il sözünü tutmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan, uzun dönemler Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği başkanlığı yapan ve dernek başkanlığından ayrıldıktan sonra Onursal Başkan sıfatıyla çalışmalarını sürdüren Koçali Aymaz, çeyrek asırlık il mücadelesini tarihi belge ve fotoğraflarla anlattığı ‘Siverek Sevdası’ isimli 3 cilt halinde basılan kitapta topladı.

Ankara’da yaşayan bir diğer Siverekli yazar Tanca Çepik Gültekin’in kaleme aldığı Siverek insanını, kültürünü yaşatan ‘Suveyda’ isimli kitabını imzalamak için Koçali Aymaz ile birlikte 27.10.2015 tarihinde Siverek’te olacak.

İmza gününün 27 Ekim saat 15.00’de Belediye Kültür ve Yaşam Evi’nde yapılacağı belirtildi.

(sivereksonhaber.com)