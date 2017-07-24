Ana Sayfa Güncel Siverek'te Araç Devrildi 1 Ölü, 4 Yaralı

Siverek'te Araç Devrildi 1 Ölü, 4 Yaralı

Siverek İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:35
Siverek'te Araç Devrildi 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 80 KD 747 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Harun Demirel olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammet Demirel, Tuba Demirel, Mehmet Berk Demirel ve Elif Demirel ise yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Harun Demirel'in cesedi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

 

(haberler.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık