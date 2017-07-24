Siverek'te Araç Devrildi 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi.
Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 80 KD 747 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Harun Demirel olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammet Demirel, Tuba Demirel, Mehmet Berk Demirel ve Elif Demirel ise yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren Harun Demirel'in cesedi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.
(haberler.com)