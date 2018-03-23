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Siverek’te Görme Engellilere Bilgisayar Kursu

Siverek İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından görme engelli vatandaşlar için açtığı bilgisayar kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikası verildi.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 14:46
Siverek’te Görme Engellilere Bilgisayar Kursu

Siverek halk eğitim merkezinde yapılan mini bir törenle kursu başarıyla bitiren iki öğrenciye, sertifikalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar tarafından takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, “ İlçemizde Milli Eğitim olarak eğitim ve öğretim açışından vatandaşların tüm ihtiyaçlarını cevap vermeye çalışıyoruz ve bunun meyvesini de aldığımızı görüyoruz. Gerek okuma yazma olsun gerekse diğer eğitim dalları olsun Siverek Halk Eğitim Merkezimiz beklide tarihinin en başarılı çalışmalarını yürütüyor, görme engelli vatandaşlar için açılan bilgisayar kursuda, bu çalışmalardan yalnızca biridir. İlçemizde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

 

 

 

iha

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