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Siverek’te iki grup arasında kavga: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:10
Siverek’te iki grup arasında kavga: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

 

İlçenin Camikebir Mahallesi’nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

(habersol.com)

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