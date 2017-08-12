Siverek’te iki grup arasında kavga: 3 ölü

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:10

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İlçenin Camikebir Mahallesi’nde bugün saat 22.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(habersol.com)