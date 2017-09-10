Ana Sayfa Güncel Siverek'te Kağıt Yüklü Tır Yandı

Siverek'te Kağıt Yüklü Tır Yandı

Siverek İlçesi'nde hareket halindeki kağıt yüklü TIR alev alarak yandı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2017 Pazar 20:55
Siverek'te Kağıt Yüklü Tır Yandı

Yangın, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde medyana geldi.

Kağıt yüklü Ahmet Olur yönetimindeki 20 APC 45 plakalı TIR'ın motor bölümünden Ediz Mahallesi yakınlarında dumanlar yükseldi. TIR'ı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın büyüyerek dorseye sıçradı ve kağıt balyalarını tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından TIR'da hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(haberler.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık