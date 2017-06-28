Siverek'te kavga: 1 Ölü

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:34

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye 65 kilometre uzaklıkta bulunan Turna Mahallesi'nde meydana geldi.

Akraba ve komşu olan Keskinbıçak ile Keskinbıçaklar ailelerinin fertleri arasında bahçe duvarı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile üyelerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan İsmet Keskinbıçak yaşamını yitirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen jandarma, kavgayı sonlandırıp güvenlik önlemi aldı.

İsmet Keskinbıçak'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ölümüne yol açan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması çalışma başlatıldı.

(haberler.com)