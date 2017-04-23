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Siverek'te kaza: 6 yaralı

Siverek ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2017 Pazar 07:39
Siverek'te kaza: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Halil Türüz yönetimindeki 10 LF 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek  Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 63 HC 517 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Türüz ile yanındaki İbrahim Türüz, Emine Türüz, Fevzi Türüz, İsmail Türüz ve diğer araçtaki  Eyüp Çetiz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla  Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 

 

(sondakika.com)

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