Siverek'te lise öğrencisi şiir kitabı çıkardı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:21

Siverek ilçesinde lise öğrencisi Zeynep Şenateş, şiir kitabı çıkardı.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören son sınıf öğrencisi Şenateş, küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerini "Kifayetsiz" isimli kitabında topladı.

Okulun konferans salonunda imza günü düzenleyen Şenateş, arkadaşlarının ve davetlilerin sorularını cevapladı.

Şenateş, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri duygularını mısralarla anlatmaya çalıştığını söyledi.

İlk kitabını çıkardığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Şenateş, "İnanarak dua ederek engelleri aşabilirsiniz. Küçük yaşlardan itibaren kimseye anlatamadığım, paylaşamadığım duyguları, şiir mısralarına ve beyaz sayfaları karalayarak paylaştım, kendimi ifade ettim. Bu ilk kitabım ve kitap yazmaya devam edeceğim. Bana destek olan okul müdürüm, edebiyat öğretmenlerime ve bu kitabın basımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şenateş'i tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da kitabın basımı için yayınevi ile anlaştıklarını belirterek, "Siverek tarihinde sanatçılar, yazarlar ve şairler yetiştirmiş bir kenttir. Öğrencilerimizin sadece kitap okumasını değil içindeki duyguları kitap sayfalarına da aktarmaları için destek veriyoruz. Ben genç şairimiz Zeynep Şenateş'e başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.