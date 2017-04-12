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Siverek'te mahkumlar fidan dikti

Siverek'te fidan dikme kampanyası kapsamında denetimli serbestlik faydalanan hükümlüler fidan dikti.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2017 Çarşamba 21:33
Siverek'te mahkumlar fidan dikti

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve  Siverek Belediyesi işbirliğince düzenlenen kampanya kapsamında 25 denetimli serbestlik hükümlüsü,  Şanlıurfa -  Siverek karayolu 15. kilometresinde bulunan SODES Parkı'nda 180 fidan dikti.

Düzenlenen programa  Siverek Kaymakamı  Metin Demirel,  Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı  Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, daire amirleri ile hükümlüler katıldı. Programa katılan protokol üyeleri, hükümlülerle birlikte fidan dikti.

Konuyla ilgili açıklama yapan  Siverek Cumhuriyet Başsavcısı  Mustafa Yeşil, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projemizin gayesi  Siverek'i yeşillendirme ve ağaçlandırmaktır. Bu amacın yanında denetimli serbestlik uygulanan hükümlülerimizin de katkısı olsun istedik. 25 hükümlümüz ile birlikte 180 tane çam fidanı diktik. Bu tür güzel etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.(sondakika.com)

 

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