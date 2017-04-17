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Siverek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Siverek İlçesi'nde, trafik kazasında, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:45
Siverek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-  Diyarbakır çevre yolunda medyana geldi. Yusufcan Gez yönetimindeki 63 N 2491 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Halil Alhas yönetimindeki 63 ES 650 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yusufcan Gez ve arkasında oturan Hasret Seray yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla  Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

 

 

 

(sondakika.com)

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