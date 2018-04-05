Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 21:54

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandıKaza, Siverek Karacadağ karayolunun 5. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı



Kaza, Siverek Karacadağ karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin K. ile birlikte araçta bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA