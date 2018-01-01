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Siverek'te otomobilden hırsızlık kameralara yansıdı

Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kapı bantlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 23:07
Siverek'te otomobilden hırsızlık kameralara yansıdı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesinde İhsan Keskiner, otomobilini park ettikten bir süre sonra döndüğünde aracın kapı bantlarının yerinde olmadığını fark etti.

Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen Keskiner,  otomobilin yanına gelen 3 kişinin, otomobilin kapı bandını sökerek çaldığını belirledi. 

Polis, Keskiner'in şikayeti doğrultusunda hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatı.

Keskiner, yaptığı açıklamada, aracında yaklaşık bin lira hasar oluştuğunu ancak hasardan çok olayın kendisine üzüldüğünü ifade ederek, "Hasar çok önemli değil, üzüldüm ama gençleri gördükten sonra daha fazla üzüldüm çünkü o gençler, o parçanın ne işe yaradığını kendilerine sorsan bilmezler. 5-10 liralık bir parça zannedip başkasına götürüyorlar. Bu gençleri kullananlar var, aileler dikkatli olmalı." dedi. 

 

 

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