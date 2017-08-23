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Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 01:47
Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın  Siverek İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gengeç ve Özer ailelerinin fertleri  Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki  Veli Özer ile bu sırada yoldan geçen  Yakup Can Geyik ve İsa Tutay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Özer doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, kavgaya karışıp kaçan ve tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

(sondakika.com)

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