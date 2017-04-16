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Siverek'te, Silahlı Kutlama

Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 23:27
Siverek'te, Silahlı Kutlama

Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı. 

Anayası değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuların açıklanması ile  Siverek ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe sokaklarında uzun araç kuyrukları oluşturulurken, birçok bölgeden dakikalarca silah sesleri duyuldu. Tabanca ve tüfek sesleri ilçenin birçok yerinden yankılanırken, şans eseri yaralanan olmadı. (sondakika.com)

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