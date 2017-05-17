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Siverek'te silahlı saldırı: 1 Yaralı

Siverek İlçesi'nde, uzun namlulu silahlarla taranan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:12
Siverek'te silahlı saldırı: 1 Yaralı

Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı olayda saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi.  Gerger Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobile, plakası belirsiz bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Taranan otomobilin sürücüsü, saldırganlardan kurtulmak için aracıyla hızla uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamanın ardından  Çermik yolunda tekrar ateş açılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Saldırganlar otomobille kaçarken, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz  Gündoğdu, sırtına isabet eden mermilerle yaralandı.  Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan  Gündoğdu, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından  Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıya uğrayan ve hasar gören tomobilde 1 pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi. Tüfek ve fişeklere el koyan polis, saldırganların kimliklerinin belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

 

 

(sondakika.com)

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Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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