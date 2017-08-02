Siverek'te Yılda 500 Ton Kurutulmuş Domates Üretiliyor

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2017 Çarşamba 14:02

İlçede son dört yıl içerisinde gelişen alternatif tarım ürünlerinin başında kurutulmuş domates geliyor. Siverek ilçesinde yılda resmi olmamakla beraber ortalama 500 ton kurutulmuş domates üretiliyor. Kurutulmuş domatesler ilçede pazar ve fabrikaların bulunmamasından dolayı, aracılarla İzmir'de bulunan fabrikalara satılıyor.



İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan Carci köyünde son dört yıldır kurutulmuş domates ürettiğini söyleyen Mehmet İren, ilçede domates fabrikalarının kurulması haline çok daha fazla iş olanağının sağlanabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Biz dört senedir köyümüzde domates ekiyoruz. İşimiz çok zor, ailemiz ve işçilerle beraber çalışıp ürettiğimiz kurutmalık domatesleri İzmir'e götürüyoruz, piyasayı ve kimseyi tanımadığımızdan dolayı oradaki fabrikalar bizden malımızı ucuz alıyor. Biz emeğimizin karlığını alamıyoruz. Siverek'te ne fabrika var ne pazarı, bunun için biz çiftçiler perişan durumdayız. Az kazandığımızdan dolayı tarlada çalışan işçilerinde hak ettikleri ücretleri veremiyoruz. Bunun için bölge Milletvekillerimizden, yetkili kişilerden burada üretilen domatesleri işleyip Türkiye ve dünya pazarına sunacak fabrikalar istiyoruz. Gerçekten domates ve benzeri ürünlerin çok iyi yetiştiği bir iklime sahip ilçemiz ama dediğim gibi fabrika ve pazar olmayışından dolayı biz üreticiler zarar ettiğimizden daha fazla üretime girişemiyoruz."



Yalnızca kendi köylerinde 100 ton kuru domates ürettiklerini söyleyen İren, "Dalında olgunlaşan kırmızı domatesleri günlük 40 TL ücret verdiğimiz işçilerle topluyoruz, daha sonra sergi alanı dediğimiz ve yerde beyaz brandaların serildiği yere traktörlerle getiriyor ve bu beyaz brandaların üzerine kasa kasa döküyoruz. Daha sonra işçiler domatesleri tek tek bıçakla ikiye ayırarak, yan yana diziyor. Parçalanıp yan yana dizilen domatesleri Ankara'dan getirdiğimiz tuzla tuzluyoruz, yaklaşık on gün güneşte kurutmalığa bıraktığımız domatesleri, toplayıp kasalarda istifliyoruz. Bir kamyon kurutulmuş domates elde ettiğimiz zaman, İzmir'e götürüp bazı kişilerin aracılığıyla fabrikalara satıyoruz. Ortalama kilosunu 5-6 TL ye satıyoruz" dedi



Günlük 40 liraya çalıştıklarını belirten Zeynep İren, " Sabah 5 akşam 6 arası kızgın güneş altında 40 liraya çalışmak zorunda kalıyoruz, kadınlara resmen eziyet ediliyor. Emek sarf ediyoruz ama gerçekten emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışmanın hakkı 40 lira değil ama maalesef bu fiyatla çalışmak zorundayız. Kendi evimizde kendi işimizi yapmak isterdik ama kızgın güneşin altında çalışıyoruz. Dışarıda mevsimlik işçi olarak gidildiğinde birçok yerde işçiler sigortayla çalıştırılıyor, fabrikalar var ama Siverek'te bu gibi olanaklar yok. Umarız fabrikalar kurulur biz de emeklerimizin karşılığını alırız" dedi



(haberler.com)