Siverek'te yöresel ürünler fuarı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 16:08

İlçede ilk defa düzenlenen etkinlikte Karadeniz'den Ege yöresine kadar bir çok kentten gelen 40 esnaf, yaklaşık bin 200 ürünü fuarda sergiliyor.

Aralarında Malatya, Trabzon, Balıkesir, Adıyaman ve Konya'nın da bulunduğu kentlerin yöresel ürünlerinin tanıtımının yapıldığı fuarda, sucuk, kahve, peynir, pestil, pişmaniye ve şekerlemelerin yanı sıra el işlemeciliği, takı ve tasarımları ile el sanatları ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuarda Van'dan getirilen oltu peynir ile İzmit'ten getirilen sıcak pişmaniye yoğun ilgi görürken doğan ürünlerin sergilendiği stantlar önünde de yoğunluk oluştu.

Fuarı gezen vatandaşlardan Reşat Demirkapı, "Çocuklarla geldim, kısmet olursa ailecek geleceğiz, alışveriş bizim işimiz değil. Çok güzel bir ortam vesile olanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarın mart ayı sonuna kadar açık kalacağı bildirildi.

AA