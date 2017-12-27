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Şizofren baba eşini ve çocuklarını rehin aldı

Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 23:50
Şizofren baba eşini ve çocuklarını rehin aldı

Alınan bilgiye göre, Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Daha sonra elindeki bıçakla evin çatısına çıkarak intihar etmeye kalkışan Mustafa T'yi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Özel Harekat ekiplerinin de geldiği evde Mustafa T'nin ikna edilmesi için görüşmeler başlatıldı.

Kısa sürede ikna edilen Mustafa T, eşi ve çocuklarını serbest bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin şizofren hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

 

AA

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