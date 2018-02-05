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Sobadan sızan gaz can aldı: 2 ölü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 20:09
Sobadan sızan gaz can aldı: 2 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kesecik Köyü'nde yaşayan Mehmet Kara (80) ve eşi Ayşe Kara'dan (75) haber alamayan yakınları çiftin evine geldi.

Kapıyı kırarak içeri giren yaşlı çiftin yakınları, Mehmet ve Ayşe Kara'yı haraketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

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