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Sokak lambaları kablosuz internet hizmeti verecek!

2025 yılına kadar sokak lambaları halka kablosuz internet hizmeti verecek!

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
Sokak lambaları kablosuz internet hizmeti verecek!

New York halkının internet ihtiyacını karşılamak adına yapılan çalışamalar sonuç verdi. 2025 yılına kadar New York‘taki tüm sokak lambaları kablosuz internet hizmeti de verecek.

New York Belediyesi‘nin konudaki ilgi ve alakası sayesinde, New York halkının internetsiz bir anı kalmayacak gibi gözüküyor. Ülkede hâlâ internet erişimi olmayan sakin sayısı hiç de azımsanacak boyutta değil.


Barselona‘dan sonra New York‘ta da internet bağlantısı sağlayacak olan sokak lambaları, New York halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

 

 

Kaynak: shiftdelete.net

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