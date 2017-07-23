Sokakta Tüfekli Saldırıya Uğrayıp Öldü

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:53

Olay, öğle saatlerinde Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gittiği belirtilen Mehmet Gür'e, sokakta kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gür, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gür, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Gür'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve pompalı tüfeğin fişeklerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalamak için çalışma başlattı.

(sondakıka.com)