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Sokakta Yaşayan Gençten Yürek Burkan Sözler: Çürümeye Başladım

Yenikapı İDO iskelesi önünde yatan bir gencin yaraları dikkat çekti. Uyuşturucu kullanmadığını ifade eden genç, "Yaralarım sokakta kalmaktan oldu, çürümeye başladım" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2017 Perşembe 11:05
Sokakta Yaşayan Gençten Yürek Burkan Sözler: Çürümeye Başladım

Her gün binlerce insanın kullandığı Yenikapı İDO iskelesi önünde yerde yatan bir gencin sözleri yürek burktu. Her tarafı yara içinde olan gence yaraların nasıl olduğu sorulunca, "Çürümeye başladım" cevabını verdi.

VÜCUDU YARALARLA DOLU

Gün içerisinde binlerce vatandaşın seyahat ettiği Yenikapı İDO iskelesinin önünde yatan bir gencin hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yanından geçen vatandaşlar vücudu yaralarla dolu gencin yattığı örtünün üstüne bozuk para attıktan sonra yoluna devam etti. 18 yaşında olduğu öğrenilen gencin sözleri ise yürek burktu.

"UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM"

Uyuşturucu kullanmadığını ifade eden genç, " Yaralarım sokakta kalmaktan oldu. 18 senedir sokaktayım. Çürümeye başladım. Bir şey içmiyorum. İçsem burada böyle durabilir miyim?" dedi.

 

(sondakika.com)

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