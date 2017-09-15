Son dakika haberi... Barzani: Referandumun ertelenmesi önerilerini reddettik

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2017 Cuma 17:11

IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumun ertelenmesine ilişkin önerileri reddettiklerini açıkladı. Barzani, "Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Kuzey Irak basınının aktardığı bilgilere göre, erteleme taleplerini değerlendiren Barzani bu önerileri reddettiklerini açıkladı.



IKBY Başkanı Barzani'nin, “Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak, onun dışındakiler değil. O yüzden hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz” ifadelerini kullandığı ifade edildi.



ABD ALTERNATİF PLAN SUNMUŞTU



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu öncesinde BM, ABD ve İngiltere, Mesud Barzani'ye alternatif plan sunmuştu. Barzani planı inceleyerek karar vereceklerini açıklamıştı.



Dün yapılan toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk, BM Irak özel temsilcisi Jan Kubis, ABD'nin Irak Büyükelçisi Douglas Silliman ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Frank Baker katılmıştı.



IKBY MECLİSİ İKİ YIL SONRA TOPLANIYOR



Bölgedeki siyasi kriz nedeniyle iki yıldır kapalı olan IKBY parlamentosu da bugün açılıyor. Kuzey Irak'taki dört partiden ikisi meclisin bugünkü açılış oturumuna katılmayacaklarını duyurdu.



(ntv.com.tr)