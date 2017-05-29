Son Gün 31 Mayıs

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:02

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan İşveren ve sigortalılar için ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2017 de sona eriyor. Peşinatını yatırmayanların yapılandırmaları bozulacak, yeni yapılandırmadan da faydalandırılmayacak.



Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, 31 Mayıs tarihinin yeniden yapılandırmaya başvuranların ilk taksitlerini ödemeleri için son gün olduğunu hatırlatarak, "6736 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında 2017 Ocak ayında yapmaları gereken yapılandırma peşin veya taksit ödemelerini çeşitli sebeplerle gerçekleştiremeyen işverenlerimiz için yeni bir fırsat getirilmişti. Bu kapsamda işverenlerimizin yapılandırma şansını kaybetmemeleri için ödemelerini en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yeni yapılandırma, 6736 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan ve 2017 yılı Mart ayı dahil prim borçlarını kapsamaktadır. Yeni yapılandırma daha önce yapılandırılmış prim borçlarını kapsamamaktadır. Bu nedenle, yapılandırılmanızın bozulmaması için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ilk taksitin veya peşin ödemenin yapılması gerekmektedir" dedi.



Ünlü, ilk taksiti yatıran sigortalıların teşvik uygulamaları gibi tüm imkanlardan yararlanabileceğine işaret etti.

(sondakika.com)