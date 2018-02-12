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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına ceza

Şanlıurfa'da sosyal medya hesabından terör örgütü PYD/PKK/KCK propagandası yapan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:44
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına ceza

Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Ayata ile avukatı Muhittin Rızvanoğlu katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın sosyal medya hesabında yapılan incelemede, Ayata'nın terör örgütü PYD/PKK/KCK'yı öven ve propagandasını yapan paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık ise savunmasında, suçsuz olduğunu ve hesabın kendisine ait olmadığını öne sürüp beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası" yapan Ayata'ya, suç kastının yoğunluğunu gözeterek en üst sınırdan ve artırım uygulayarak 6 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

AA

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