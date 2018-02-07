Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 16:15

Şanlıurfa'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.K, M.Ç, P.K, M.L, S.A, S.Y, H.T, Ş.K, A.F, A.A. ve M.A. ile Suriye uyruklu M.H. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, A.A. ve M.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA