Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 11:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi"nin en önemli hedefinin, 15 yıldan bu yana iktidar olan partilerinin sosyal politikalarda hangi noktada bulunduğunu tespit etmek olduğunu bildirdi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen projeyle hedeflerinin 81 ilde gönül adımları gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

İlk aşamada hedeflerinin 26 ilde projeyi tamamlamak olduğunu, şu ana kadar 18'inci ilde uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Çalık, şöyle konuştu:

"Projenin en önemli hedefi, 15 yıldan bu yana iktidar olan partimizin uygulamış olduğu sosyal politikalarda bugün hangi noktada olduğumuzu tespit etmek. En önemlisi milletimiz bundan sonra 2023, 2053, 2071 hedeflerine giderken, 2019 seçimleri öncesi sosyal politikalarımızda revizyon istiyor mu, revizyon gerekiyor mu? Şu anki durumları nedir? Milletimizin bize sunacağı önerileri, görüşleri alıp onları politikaya çevirmek temel hedefimiz."

Projeye Hakkari'den başladıklarını dile getiren Çalık, sonrasında Tekirdağ'la devam ettiklerini, gittikleri illerde sosyal politikaların inşasının yanı sıra AK Partili belediye başkanlarının sosyal belediyecilik anlayışını da yerinde gördüklerine dikkati çekti.

- İllerde talepler dinleniyor

Öznur Çalık, projeyi 780 bin kilometrekarenin her noktasında yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Gittikleri her ilde talepleri dinlediklerini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Hakkari'de de dinledik, Ağrı'da da Tekirdağ'da da... 10 masa kuruyoruz. 10 masamız içerisinde sosyal politikalar kapsamındaki aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı kadar aynı zamanda çevre, şehircilik, kültür de dahil olmak üzere uygulanan sosyal politikalar var. Bunları masaya yatırıyoruz. En önemlisi bu 10 masadan çıkan sonuçları o ilin en önemli aktörlerinden, akademisyenlerimizden modere etmelerini istiyoruz. O masayı modere eden akademisyenimiz, sonunda raporu bize açıklıyor ve raportörlerimiz notlarını alıyor."

- Sosyal koruma bütçesi

Türkiye'deki sosyal koruma bütçesinin şu anda 335 milyar lira olduğuna işaret eden Öznur Çalık, "Biz 15 yıl içerisinde özellikle OECD ülkeleri içerisinde en üstteki yüzde 20'lik gelir grubuyla en alt yüzde 20'lik gelir grubu arasındaki farkı azaltan ülkelerdeniz. Orta gelişmişlik seviyesinden yüksek gelişmişlik seviyesine yükselmiş vaziyetteyiz. Çok önemli gelişmeler yaptık. Biz sosyal devleti inşa etmek için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 yıldır çalışıyoruz. Olmayan sosyal devletten sosyal devlete geçiş için sosyal politikalar bizim için millete hizmet etmek adına bir araç." değerlendirmesini yaptı.

AA