Urfa Haber WhatsAPP İhbar Hattı

Ana Sayfa Urfa Haberleri Suçunu engelli çocuğunun üzerine yıkmaya çalıştı

Suçunu engelli çocuğunun üzerine yıkmaya çalıştı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, sosyal medya hesabındaki paylaşımları, 12 yaşındaki bedensel engelli oğlunun yaptığını öne sürdü

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:01
Suçunu engelli çocuğunun üzerine yıkmaya çalıştı

 Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan, suçunu bedensel engelli oğlunun üzerine yıkmaya çalışan sanığa 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan E.Y. ve avukatı hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık E.Y, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti.

Mahkeme başkanının, propaganda içerikli 20 paylaşımı kimin yaptığı sorusu üzerine E.Y, "Hesap bana ait ancak paylaşımları 12 yaşındaki engelli oğlum yapmış. Çocuğum sürekli evde kalıyor." şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, diğer delilleri de dikkate alarak suçunu engelli çocuğunun üzerine yıkmaya çalıştığı kanaatine vardığı sanığı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Sanık E.Y, mahkemenin kararının ardından tutuklandı.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Urfa Haber Foto Galeri Sayfası İçin Tıklayın
Bu habere de bakabilirsiniz Gaz pedalı takılan otobüs park halindeki araçlara çarptı

Gaz pedalı takılan otobüs park halindeki araçlara çarptı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık