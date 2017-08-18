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Sulama kanalı can aldı

Şanlıurfa'da iki ayrı yerde kanal kenarında oynarken suya düşen 1.5 yaşındaki Abit Tekeş ile 2 yaşındaki Rukiye Bozkurt boğularak öldü.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:07
Sulama kanalı can aldı

Şanlıurfa'da iki ayrı yerde kanal kenarında oynarken suya düşen 1.5 yaşındaki Abit Tekeş ile 2 yaşındaki Rukiye Bozkurt boğularak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde  Çamlıdere ile Kararaali Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ ait sulama kanalı kenarında oynayan Rukiye Bozkurt dengesini yitirip düştüğü kanalda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla  ÇamlıdereMahallesi'ndeki olay yerine sevk edilen dalgıç polislerinin arama sonucu Rukiye Bozkurt'un cesedi sudan çıkardı.Aynı saatlerde  Karaali Mahallesi'nde sulama kanalında düşen 1.5 yaşındaki Abit Tekeş de boğularak öldü.

Çocukların cenazeleri otopsi için  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 1.5 yaşındaki Abit Tekeş'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

(sondakika.com)

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