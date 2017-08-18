Sulama kanalı can aldı

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:07

Şanlıurfa'da iki ayrı yerde kanal kenarında oynarken suya düşen 1.5 yaşındaki Abit Tekeş ile 2 yaşındaki Rukiye Bozkurt boğularak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıdere ile Kararaali Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ ait sulama kanalı kenarında oynayan Rukiye Bozkurt dengesini yitirip düştüğü kanalda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla ÇamlıdereMahallesi'ndeki olay yerine sevk edilen dalgıç polislerinin arama sonucu Rukiye Bozkurt'un cesedi sudan çıkardı.Aynı saatlerde Karaali Mahallesi'nde sulama kanalında düşen 1.5 yaşındaki Abit Tekeş de boğularak öldü.

Çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 1.5 yaşındaki Abit Tekeş'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(sondakika.com)