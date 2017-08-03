Sulama Kanalında Kaybolan Suriyelinin Cesedi Bulundu

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:57

Edinilen bilgiye göre olay, 2 gün önce Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. Suriyeli İbrahim Hasen, iddiaya göre serinlemek için sulama kanalına girdi. Yasak olmasına rağmen kanala giren Hasen, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hasen'in suda çırpışını görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ile su altı dalgıç polisleri çağrıldı. Dalgıç polisler tarafından bulunması için çalışma başlatıldı. 2 gündür kendisine ulaşılamayan Hasen'in bugün son görüldüğü yerden 15 kilometre uzaklıktaki Kepirli Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Hasen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(haberler. com)