Süleymaniye Mahalle Sakinlerinden Örnek Mücadele

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma 01:16

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesi sakinleri, mahallelerinde kol gezen uyuşturucu tacirlerine savaş açtı.

Süleymaniye sakinleri, mahallelerinde artan uyuşturucu vakalarına dikkat çekmek, mahalleliyi bu konuda yek vücut olarak mücadeleye çağırmak için çalışma başlattı.

Mahalle içersinden geçen en işlek cadde üzerine ortaklaşa astıkları " Uyuşturucu satanların hepsi, namussuzdur, şerefsizdir, vatan hainidir. Semtine ve sevenlerine sahip çık." yazılı pnkartta tüm sakinleri uyuşturucu belasına karşı birlikte mücadeleye çağırdı.

Pankartın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması da binlerce beğeni aldı, yüzlerce kişi tarafından daha da geniş kitlelere ulaşması açısından paylaşıldı.

Öteye yandan konu ile ilgili görüşlerini aldığımız mahalle sakinleri ülkede son dönemde uyuşturucu vakalarının arttığını, buna paralel olarakta zehir tacirlerinin kendilerine yeni pazarlar yaratıp halkı zehirlemek için çeşitli semtlere dadandıkları söyleyerek, mahallelerinde bu tür durumları istemediklerini ve mücadele edeceklerini beyan ettiler.