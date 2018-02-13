Urfa Haber

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:12

Mehmet Akif İnan konferans salonunda gerçekleştirilen programda Sultan Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, dedesinin hayatını anlattı.

Osmanoğlu, yaptığı konuşmasında Abdülhamid Hanın en büyük oğlu Mehmet Selim Efendi'nin soyundan geldiklerini belirterek ailesinin bir sürgün hayatı yaşadığını söyledi.

Abdülhamid Han'ın anlamak için derinden incelemek gerektiğini ifade eden Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han batıya yüzü dönük bir padişahtı. Batıdaki yenilikleri alıp İslam süzgecinden geçiren ve bunu en iyi şekilde değerlendirebilen padişahtı. Sultan Abdülhamid Han'ın doğuya verdiği önemi herkes bilir. Doğuyu kaybetmemek için çok büyük ilmi siyasi hareketler yapmıştır. Kürtler tarafından Kürtlerin babası unvanını almıştır. Sultan Abdülhamid Han benim için İstanbul’un ikinci Fatih'idir derim. Onun toruna olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de her ay rutin olarak kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Sultan Abdülhamid'i anmak, anlamak ve tanımak için program düzenlediklerini belirten Baydilli, Sultan Abdülhamid Han'ın vizyonunu, misyonunu ve dünyaya bakış açısını en iyi şekilde anlamak için torunu Nilhan Osmanoğlu'nu konuk ettiklerini ifade etti.

Etkinliğin ardından Baydilli, günün anısına Osmanoğlu'na plaket verdi.

AA